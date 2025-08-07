Российские военные уничтожили 16 спутников Starlink

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии
ВС РФ нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские группировки войск «Запад» и «Восток» нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии. Им удалось уничтожить 16 спутников Starlink. Об этом сообщили начальники пресс-центров группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев.

«Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией … Семь терминалов спутниковой связи Starlink», — сказал Шаров. Его слова передает РИА Новости. 

По словам Шарова, бойцы «Запада» уничтожили 46 пунктов управления беспилотной авиацией и семь терминалов Starlink, а также сбили 44 беспилотника самолетного типа и ликвидировали 10 минометов противника. В свою очередь, Яковлев отметил, что силы группировки «Восток» поразили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления украинскими беспилотниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние сутки российские группировки войск «Запад» и «Восток» нанесли удары по системам управления беспилотниками и спутниковой связи украинской армии. Им удалось уничтожить 16 спутников Starlink. Об этом сообщили начальники пресс-центров группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев. «Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления беспилотной авиацией … Семь терминалов спутниковой связи Starlink», — сказал Шаров. Его слова передает РИА Новости.  По словам Шарова, бойцы «Запада» уничтожили 46 пунктов управления беспилотной авиацией и семь терминалов Starlink, а также сбили 44 беспилотника самолетного типа и ликвидировали 10 минометов противника. В свою очередь, Яковлев отметил, что силы группировки «Восток» поразили девять станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления украинскими беспилотниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...