В Челябинской области вырастят десятки тысяч цыплят из Испании. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, европейские яйца приобрел племенной птицеводческий репродуктор Еткульского района.
«В „Ломанн Бридерс Рус“ поступило 85 тысяч племенного куриного инкубационного яйца из Испании. Сначала яйца поступили в аэропорт „Шерементьево“ Москвы, где прошли процедуру таможенного оформления», — заметили URA.RU в Россельхознадзоре.
Затем под контролем службы груз досмотрели, и продукция получила ветеринарный сертификат. Пробы подтвердили благополучие по птичьему гриппу и болезни Ньюкасла. В Челябинскую область яйца доставили автотранспортом.
В еткульском хозяйстве в течение 21 дня пройдет инкубирование яйца. Затем суточный молодняк после обязательных вакцинаций разместят в специально подготовленном помещении для выращивания. Проводятся необходимые лабораторные исследования продукции.
У испанских кур будет долгая жизнь. Как уточнили URA.RU в Россельхознадзоре, птицам предстоит нести яйца на продажу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!