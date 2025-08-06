«Мать в слезах в морге»: появились подробности гибели подростка в Свердловской области

В Косулино (Свердловская область) 15-летний Яков, по предварительным данным, погиб от удара своего одноклассника Артема. Последний якобы пытался спрятаться в лесу, но был задержан, сказал URA.RU знакомый погибшего.
«Вроде бы Артем занимается какими-то единоборствами. Удар у него поставленный. После того, как Яша упал, он кинулся бежать в лес, но его поймали. Мама Яши уже была в морге, вся в слезах», — сказал собеседник агентства.
По словам другого собеседника, Якова воспитывает только мама. «Отец неизвестно где. У Яши есть младшая сестра, ей 12 или 13 лет. Мама работает почтальоном в Екатеринбурге. Неравнодушные открыли сбор средств на похороны», — заключил знакомый парня.
«Яша был добрым и отзывчивым. Да, у него были свои загоны, но у кого их нет?» — описал погибшего третий друг.
Трагедия произошла 6 августа, когда компания подростков возвращалась по лесной тропе в Косулино. По неофициальным данным, Яков и Артем поругались из-за часов (Артем сорвал их с руки Яши).
