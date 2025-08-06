Гендиректора крупного завода в Соликамске осудили за сокрытие налогов

Соликамский городской суд (Пермский край) вынес решение в отношении жителя города, признав его виновным по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в особо крупном размере. В 2024–2025 годах осужденный фактически руководил предприятием по производству фанеры, имевшим задолженность перед Федеральной налоговой службой.
«Несмотря на наличие у общества средств для погашения долга, свыше 120 млн рублей он направил деньги на иные нужды. В частности, на погашение обязательств аффилированной организации», — сообщает Следственное управлении СК РФ по Пермскому краю и региональная прокуратура в telegram-каналах.
Как уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье», речь идет о бенефициаре ООО «Торговый дом» Григории Неясове. Выручка данной компании в 2024 году составила более 449,6 млн рублей. В настоящее время как сама фирма, так и Неясов проходят процедуру банкротства.
Согласно приговору суда, виновному назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на два года с дополнительным ограничением — на один год запрет на осуществление деятельности, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество осужденного наложен арест.
