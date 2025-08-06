06 августа 2025

Гендиректора крупного завода в Соликамске осудили за сокрытие налогов

В Пермском крае руководитель фирмы осужден за сокрытие 120 млн рублей
Он получил два года лишения свободы условно
Он получил два года лишения свободы условно

Соликамский городской суд (Пермский край) вынес решение в отношении жителя города, признав его виновным по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в особо крупном размере. В 2024–2025 годах осужденный фактически руководил предприятием по производству фанеры, имевшим задолженность перед Федеральной налоговой службой.

«Несмотря на наличие у общества средств для погашения долга, свыше 120 млн рублей он направил деньги на иные нужды. В частности, на погашение обязательств аффилированной организации», — сообщает Следственное управлении СК РФ по Пермскому краю и региональная прокуратура в telegram-каналах. 

Как уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье», речь идет о бенефициаре ООО «Торговый дом» Григории Неясове. Выручка данной компании в 2024 году составила более 449,6 млн рублей. В настоящее время как сама фирма, так и Неясов проходят процедуру банкротства.

Согласно приговору суда, виновному назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на два года с дополнительным ограничением — на один год запрет на осуществление деятельности, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество осужденного наложен арест.

