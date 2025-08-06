06 августа 2025

В Кургане открылась ярмарка «Школьный базар»

Школьная ярмарка будет работать в Кургане до 3 сентября
Школьная ярмарка будет работать в Кургане до 3 сентября

В Кургане стартовала ежегодная ярмарка «Школьный базар». В ярмарке принимают участие пять предпринимателей, которые специализируются на продаже школьных товаров. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«В этом году школьная ярмарка продлится до 3 сентября. Участниками ярмарки являются пять предпринимателей, которые из года в год занимаются продажей именно школьных принадлежностей», — пишет ведомство.

Мероприятие проходит в сквере Победителей. Площадка выбрана с учетом удобной транспортной доступности и близости к торговым объектам.

