Среди свердловчан стало больше коррупционеров

Число коррупционных преступлений в Свердловской области выросло на 111%
На Среднем Урале серьезно выросло число коррупционеров
В Свердловской области в первом квартале 2025 года на 111,2% выросло количество коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом. Это следует из характеристики состояния преступности в регионе от прокуратуры.

«Число преступлений коррупционной направленности возросло на 111,2%. Экономической направленности — на 0,6%», — пояснили в ведомстве. Вместе с этим в области выросло число мошенничеств на 0,7%, а разбоев — на 12,5%.

Однако в отчете правоохранителей есть и положительные результаты. Так, за последние полгода зафиксировано 24060 преступлений, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году. На 1,6% снизилось количество краж, а грабежей и мелких хищений — на 9,3% и 20,6% соответственно.

Убивать стали реже на 11,1%, покушений на убийство сократилось на 25,6%. Всего погибло 225 человек, тяжкий вред получили 415 жителей.

