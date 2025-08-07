Среди свердловчан стало больше коррупционеров

В Свердловской области в первом квартале 2025 года на 111,2% выросло количество коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом. Это следует из характеристики состояния преступности в регионе от прокуратуры.
«Число преступлений коррупционной направленности возросло на 111,2%. Экономической направленности — на 0,6%», — пояснили в ведомстве. Вместе с этим в области выросло число мошенничеств на 0,7%, а разбоев — на 12,5%.
Однако в отчете правоохранителей есть и положительные результаты. Так, за последние полгода зафиксировано 24060 преступлений, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году. На 1,6% снизилось количество краж, а грабежей и мелких хищений — на 9,3% и 20,6% соответственно.
Убивать стали реже на 11,1%, покушений на убийство сократилось на 25,6%. Всего погибло 225 человек, тяжкий вред получили 415 жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!