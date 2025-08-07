Израиль заявил о желании полностью взять контроль на сектором Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль хочет полностью контролировать сектор Газа, заявил Нетаньяху
Израиль хочет полностью контролировать сектор Газа, заявил Нетаньяху Фото:

Израиль намерен взять под свой контроль всю территорию сектора Газа. По его словам, в дальнейшем управление регионом будет передано новому "гражданскому правительству". Об этом рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа", — передает слова Нетаньяху РИА Новости. По его словам, управление регионом впоследствии будет передано новому "гражданскому правительству".

Вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера заявила, что действия Израиля в Газе напоминают геноцид. Она выразила это мнение в интервью газете Politico, отметив, что население подвергается атакам, голоду, и лишению гуманитарной помощи. Рибера предложила приостановить соглашение ЕС об ассоциации с Израилем, утверждая, что действия властей страны нарушают международное право. Несмотря на это, сам Европейский Союз не использовал термин "геноцид" по отношению к Израилю. Ситуация в регионе обострилась после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и военным действиям Израиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль намерен взять под свой контроль всю территорию сектора Газа. По его словам, в дальнейшем управление регионом будет передано новому "гражданскому правительству". Об этом рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. "Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа", — передает слова Нетаньяху РИА Новости. По его словам, управление регионом впоследствии будет передано новому "гражданскому правительству". Вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера заявила, что действия Израиля в Газе напоминают геноцид. Она выразила это мнение в интервью газете Politico, отметив, что население подвергается атакам, голоду, и лишению гуманитарной помощи. Рибера предложила приостановить соглашение ЕС об ассоциации с Израилем, утверждая, что действия властей страны нарушают международное право. Несмотря на это, сам Европейский Союз не использовал термин "геноцид" по отношению к Израилю. Ситуация в регионе обострилась после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и военным действиям Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...