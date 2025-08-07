Израиль заявил о желании полностью взять контроль на сектором Газа

Израиль намерен взять под свой контроль всю территорию сектора Газа. По его словам, в дальнейшем управление регионом будет передано новому "гражданскому правительству". Об этом рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера заявила, что действия Израиля в Газе напоминают геноцид. Она выразила это мнение в интервью газете Politico, отметив, что население подвергается атакам, голоду, и лишению гуманитарной помощи. Рибера предложила приостановить соглашение ЕС об ассоциации с Израилем, утверждая, что действия властей страны нарушают международное право. Несмотря на это, сам Европейский Союз не использовал термин "геноцид" по отношению к Израилю. Ситуация в регионе обострилась после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и военным действиям Израиля.
