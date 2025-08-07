США могут остаться без ковров из-за решения Трампа

Пошлины, введенные США против товаров из Индии, могут существенно сократить поставки ковров, шелка и растительных тканей на американский рынок. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы по итогам последнего года.
«Пошлины против Индии угрожают поставкам в США ковров, шелка и растительных тканей...» — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный расчет на основе данным статслужбы Штатов.
Кроме того, Индия заняла ведущие позиции среди поставщиков в США волос для изготовления париков, а также шерсти животных, обеспечив 71% от общего объема импорта этих товаров. За прошедший год объем индийских поставок по данной категории достиг 15,5 миллиона.
Ранее Индия нарастила промышленное взаимодействие с Россией, несмотря на санкционные ограничения со стороны США. В рамках достигнутых договоренностей был подписан протокол о сотрудничестве в таких отраслях, как алюминиевая промышленность, железнодорожный транспорт и добыча полезных ископаемых. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере производства удобрений. Аналитики расценивают заключение этого соглашения как демонстративный ответ на попытки давления со стороны Вашингтона, передает 360.ru.
