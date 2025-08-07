США могут остаться без ковров из-за решения Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США могут остаться без ковров
В США могут остаться без ковров Фото:

Пошлины, введенные США против товаров из Индии, могут существенно сократить поставки ковров, шелка и растительных тканей на американский рынок. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы по итогам последнего года.

«Пошлины против Индии угрожают поставкам в США ковров, шелка и растительных тканей...» — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный расчет на основе данным статслужбы Штатов.

Кроме того, Индия заняла ведущие позиции среди поставщиков в США волос для изготовления париков, а также шерсти животных, обеспечив 71% от общего объема импорта этих товаров. За прошедший год объем индийских поставок по данной категории достиг 15,5 миллиона.

Ранее Индия нарастила промышленное взаимодействие с Россией, несмотря на санкционные ограничения со стороны США. В рамках достигнутых договоренностей был подписан протокол о сотрудничестве в таких отраслях, как алюминиевая промышленность, железнодорожный транспорт и добыча полезных ископаемых. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере производства удобрений. Аналитики расценивают заключение этого соглашения как демонстративный ответ на попытки давления со стороны Вашингтона, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пошлины, введенные США против товаров из Индии, могут существенно сократить поставки ковров, шелка и растительных тканей на американский рынок. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы по итогам последнего года. «Пошлины против Индии угрожают поставкам в США ковров, шелка и растительных тканей...» — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный расчет на основе данным статслужбы Штатов. Кроме того, Индия заняла ведущие позиции среди поставщиков в США волос для изготовления париков, а также шерсти животных, обеспечив 71% от общего объема импорта этих товаров. За прошедший год объем индийских поставок по данной категории достиг 15,5 миллиона. Ранее Индия нарастила промышленное взаимодействие с Россией, несмотря на санкционные ограничения со стороны США. В рамках достигнутых договоренностей был подписан протокол о сотрудничестве в таких отраслях, как алюминиевая промышленность, железнодорожный транспорт и добыча полезных ископаемых. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере производства удобрений. Аналитики расценивают заключение этого соглашения как демонстративный ответ на попытки давления со стороны Вашингтона, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...