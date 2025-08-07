Минцифры создало план доступа к интернету при ограничении его работы

Минцифры создало план доступа к сервисам при ограничениях интернета в России
Минцифры России и операторы связи разработали новую техническую схему, которая обеспечит россиянам доступ к основным онлайн-сервисам в случае ограничений мобильного интернета. Об этом 7 августа сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена», — заявил Шадаев, слова приводит РИА Новости.

В «белый список», по словам министра, включат сервисы, которыми пользуется большинство россиян: маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки. Для подтверждения доступа граждане должны будут пройти проверку через Captcha — специальный тест, который отличает человека от автоматизированной программы. Инициатива готовится к направлению в ФСБ для согласования.

Кроме того, Шадаев сообщил, что сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов связи с государственными органами, которые уполномочены давать распоряжения о включении или отключении мобильного интернета. Решение о таких действиях будет принимать одна структура, что должно упростить и стандартизировать процесс реагирования на возможные инциденты.

