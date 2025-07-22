В Минцифры разъяснили, когда за экстремистский контент не накажут

Россиян не будут штрафовать за использование соцсетей, даже если они признаны экстремистскими. Также ответственность не предусмотрена за использование VPN и неумышленный доступ к экстремистским материалам. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя поправки к закону о штрафах за поиск экстремистских материалов.
«Если пользователь не знает о том, что этот материал включен в реестр экстремистских материалов, и у него умысла нет — даже если использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — заявил Максут Шадаев в ходе заседания Госдумы, трансляция которого ведется на официальном сайте. Он подчеркнул, что пользователи не пострадают после принятия закона.
Министр уточнил, что ответственность наступает только в случае осознанного поиска и распространения экстремистских публикаций. Пользователи, которые не были информированы о статусе материалов или получали к ним доступ случайно, не будут привлекаться к ответственности.
По его словам, факт умысла на нарушение должен быть доказан правоохранителями в каждом конкретном случае. Шадаев также сообщил, что новые нормы не обязывают поисковые системы и соцсети передавать данные о запросах пользователей правоохранительным органам.
По данным Минцифры, Роскомнадзор заблокировал 56 тысяч интернет-ресурсов с экстремистскими материалами. В перечне Минюста на сегодняшний день числится 5 473 подобных публикации.
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