Челябинские следователи возобновили дело о младенце, чье тело набили ветошью

Родители умершего в Челябинске новорожденного, из тела которого были изъяты органы, а вместо них труп младенца набили ветошью, добились отмены постановления о прекращении уголовного дела. Об этом сообщил отец ребенка Дмитрий Ершов.
«Совместными усилиями мы добились отмены постановления о прекращении уголовного дела по факту уничтожения органов моего новорожденного сына, чтобы скрыть следы. Предварительное следствие по уголовному делу возобновлено на месяц до 7 октября 2025 года. Расследование поручено следователю по особо важным делам СУ СКР», — сообщил Ершов на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что родители новорожденного добиваются расследования обстоятельств его смерти. В мае 2024 года судмедэксперты обнаружили, что из тела младенца были изъяты органы, а вместо них труп набили ветошью.
По версии семьи Ершовых, внутренние органы их ребенка могли быть уничтожены, чтобы замести следы медицинской халатности. Младенец появился на свет в конце сентября 2022 года раньше срока, однако, по словам родителей, изначально не имел никаких серьезных отклонений. Тем не менее, спустя две недели мальчик скончался в больнице.
