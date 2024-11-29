«Известия»: тело челябинского младенца набили ветошью взамен изъятых органов

29 ноября 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Родители считают, что врачи могли допустить ошибку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Родители умершего в Челябинске новорожденного уже два года добиваются расследования обстоятельств его смерти. В мае 2024 года судмедэксперты обнаружили, что из тела младенца были изъяты органы, а вместо них труп мальчика набили ветошью. «Экспертиза после смерти ребенка проводилась криминалистами СКР в Екатеринбурге. Были утеряны материалы уголовного дела, которые подтверждают халатность медиков. Мы настояли на повторной эксгумации тела сына. При вскрытии в мае текущего года выяснилось, что все внутренние органы и мозг отсутствуют, а тело нашего ребенка было набито ветошью», — рассказал «Известиям» отец ребенка Дмитрий Ершов. Родители пытаются добиться установления причин гибели долгожданного ребенка. Они считают, что внутренние органы младенца были утилизированы, чтобы скрыть врачебные ошибки. Мальчик родился в конце сентября 2022 года недоношенным, но без патологий, утверждают супруги Ершовы. А спустя две недели ребенок умер в больнице. «Сыну сразу после рождения поставили прививку от гепатита В, но без нашего письменного разрешения. Ему установили интубированный ИВЛ, в результате разорвали оба легких. По рекомендации роддома перелили кровь четвертой группы, а у него была третья», — заявила мама ребенка Елена Ершова. В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что уголовное дело по факту смерти новорожденного находится в производстве. Следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Мишкин заявил, что был проведен комплекс сложных судмедэкспертиз — недостатков оказания медпомощи ребенку не выявлено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители умершего в Челябинске новорожденного уже два года добиваются расследования обстоятельств его смерти. В мае 2024 года судмедэксперты обнаружили, что из тела младенца были изъяты органы, а вместо них труп мальчика набили ветошью. «Экспертиза после смерти ребенка проводилась криминалистами СКР в Екатеринбурге. Были утеряны материалы уголовного дела, которые подтверждают халатность медиков. Мы настояли на повторной эксгумации тела сына. При вскрытии в мае текущего года выяснилось, что все внутренние органы и мозг отсутствуют, а тело нашего ребенка было набито ветошью», — рассказал «Известиям» отец ребенка Дмитрий Ершов. Родители пытаются добиться установления причин гибели долгожданного ребенка. Они считают, что внутренние органы младенца были утилизированы, чтобы скрыть врачебные ошибки. Мальчик родился в конце сентября 2022 года недоношенным, но без патологий, утверждают супруги Ершовы. А спустя две недели ребенок умер в больнице. «Сыну сразу после рождения поставили прививку от гепатита В, но без нашего письменного разрешения. Ему установили интубированный ИВЛ, в результате разорвали оба легких. По рекомендации роддома перелили кровь четвертой группы, а у него была третья», — заявила мама ребенка Елена Ершова. В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что уголовное дело по факту смерти новорожденного находится в производстве. Следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Мишкин заявил, что был проведен комплекс сложных судмедэкспертиз — недостатков оказания медпомощи ребенку не выявлено.