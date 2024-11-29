«Известия»: тело челябинского младенца набили ветошью взамен изъятых органов

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Вакцинация. Москва, спутник, укол, шприц, вакцина, вакцинация, спутник v
Родители считают, что врачи могли допустить ошибку Фото:

Родители умершего в Челябинске новорожденного уже два года добиваются расследования обстоятельств его смерти. В мае 2024 года судмедэксперты обнаружили, что из тела младенца были изъяты органы, а вместо них труп мальчика набили ветошью.

«Экспертиза после смерти ребенка проводилась криминалистами СКР в Екатеринбурге. Были утеряны материалы уголовного дела, которые подтверждают халатность медиков. Мы настояли на повторной эксгумации тела сына. При вскрытии в мае текущего года выяснилось, что все внутренние органы и мозг отсутствуют, а тело нашего ребенка было набито ветошью», — рассказал «Известиям» отец ребенка Дмитрий Ершов.

Родители пытаются добиться установления причин гибели долгожданного ребенка. Они считают, что внутренние органы младенца были утилизированы, чтобы скрыть врачебные ошибки. Мальчик родился в конце сентября 2022 года недоношенным, но без патологий, утверждают супруги Ершовы. А спустя две недели ребенок умер в больнице.

«Сыну сразу после рождения поставили прививку от гепатита В, но без нашего письменного разрешения. Ему установили интубированный ИВЛ, в результате разорвали оба легких. По рекомендации роддома перелили кровь четвертой группы, а у него была третья», — заявила мама ребенка Елена Ершова.

В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что уголовное дело по факту смерти новорожденного находится в производстве. Следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Мишкин заявил, что был проведен комплекс сложных судмедэкспертиз — недостатков оказания медпомощи ребенку не выявлено.

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Родители умершего в Челябинске новорожденного уже два года добиваются расследования обстоятельств его смерти. В мае 2024 года судмедэксперты обнаружили, что из тела младенца были изъяты органы, а вместо них труп мальчика набили ветошью. «Экспертиза после смерти ребенка проводилась криминалистами СКР в Екатеринбурге. Были утеряны материалы уголовного дела, которые подтверждают халатность медиков. Мы настояли на повторной эксгумации тела сына. При вскрытии в мае текущего года выяснилось, что все внутренние органы и мозг отсутствуют, а тело нашего ребенка было набито ветошью», — рассказал «Известиям» отец ребенка Дмитрий Ершов. Родители пытаются добиться установления причин гибели долгожданного ребенка. Они считают, что внутренние органы младенца были утилизированы, чтобы скрыть врачебные ошибки. Мальчик родился в конце сентября 2022 года недоношенным, но без патологий, утверждают супруги Ершовы. А спустя две недели ребенок умер в больнице. «Сыну сразу после рождения поставили прививку от гепатита В, но без нашего письменного разрешения. Ему установили интубированный ИВЛ, в результате разорвали оба легких. По рекомендации роддома перелили кровь четвертой группы, а у него была третья», — заявила мама ребенка Елена Ершова. В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что уголовное дело по факту смерти новорожденного находится в производстве. Следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Мишкин заявил, что был проведен комплекс сложных судмедэкспертиз — недостатков оказания медпомощи ребенку не выявлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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