Президент ОАЭ заговорил на русском после трехчасовой встречи с Путиным

ОАЭ будет продолжать укреплять международное сотрудничество. Об этом заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным опубликовав сообщение на русском языке.
«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития... Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов», — написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Его публикация также размещена на арабском и английском языках.
Официальный визит президента ОАЭ в Россию продолжался около трех с половиной часов. В ходе встречи лидеры обсудили широкий спектр тем, включая экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Ближнем Востоке. По информации российских СМИ, Владимир Путин по итогам переговоров отметил, что Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются как возможная площадка для его будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом.
