Встреча Путина с президентом ОАЭ продлилась около 3,5 часов

Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян завершили переговоры в Кремле. Они продолжались примерно 3,5 часа.
«Встреча Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна в Кремле завершилась, она продлилась около 3,5 часов часов», — передает корреспондент РИА Новости. О том, что конкретно обсудили лидеры двух стран, пока нет информации.
Перед встречей Путин отметил, что для России отношения с ОАЭ являются приоритетными. По его словам, сотрудничество двух стран в инвестиционной и гуманитарной сферах, включая образование, успешно развивается. Он также предложил обсудить вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Президент ОАЭ подчеркнул быстрый рост отношений между странами.
