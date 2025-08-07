Старая часть Нижневартовска (ХМАО) преобразится. Власти утвердили строительные работы двух проектов. Начнут с территории в 1п микрорайоне, продолжат изменения на улицах Маршала Жукова и Мира (рядом с Нижневартовской окружной клинической больницей). Решение было принято на пленарной сессии «Города Югры — пространство благополучия» с участием губернатора автономного округа Руслана Николаевича Кухарука. Об этом сообщает мэр города Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.
«Проходит пленарная сессия „Города Югры — пространство благополучия“ с участием Губернатора автономного округа Руслана Николаевича Кухарука. На градсовете представил два проекта комплексного развития территорий (КРТ): корректировку территории в створе улиц Маршала Жукова и Мира (рядом с Нижневартовской окружной клинической больницей) и территорию в 1п микрорайоне, которая станет отправной точкой обновления старой части города», — пишет мэр в telegram-канале.
Кощенко подчеркнул, что общий потенциал для развития городской среды на этих территориях составляет примерно 75 тысяч квадратных метров. Застройщики будут обязаны передать в муниципальную собственность коммерческих и жилых площадей, а также улучшение прилегающей территории.
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев положительно оценил проект КРТ поселков Барсово и Солнечный, инициированный главой Сургутского района Андреем Трубецким. По словам главы района, в поселении Барсово подлежат расселению 104 аварийных многоквартирных дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!