Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев положительно оценил проект комплексного развития территории поселков Барсово и Солнечный, инициированный главой Сургутского района Андреем Трубецким. Об этом он заявил на большом градостроительном совете под председательством главы региона Руслана Кухарука передает корреспондент URA.RU.
«Это хорошая обратная инициатива Сургутского района, мы и совместно с департаментом строительства прорабатывали этот проект. В целом мы поддерживаем и просим членов градсовета тоже поддержать инициативу Сургутского района. Мы уверены, что это станет хорошим проектом», — отметил Ислаев.
По словам главы района, в поселении Барсово подлежат расселению 104 аварийных многоквартирных дома. «Большое количество аварийного жилья — это бич Сургутского района. Так исторически сложилось, что на сегодняшний момент 372 тысячи квадратных метров на территории района — аварийное жилье.
В Барсово переселению подлежат 104 дома — это 26,1 тысячи квадратных метров. Из них 90 домов — 18,3 тысячи «квадратов» — включены в адресную программу с реализацией в 2025–2026 годах», — уточнил Трубецкой.
Проектом КРТ предусмотрено строительство на участке площадью 2,7 гектара в границах улиц Апрельской и Щемелева. На территории расположен один аварийный деревянный дом площадью 208 квадратных метров. Границы участка сформированы, рядом находятся поликлиника, детский сад, школа и культурно-досуговый центр. На территории планируется строительство четырех многоквартирных домов общей площадью 12 тысяч квадратных метров — это 230 квартир, парковка на 160 машиномест, капитальный ремонт дороги и создание сквера с пешеходной аллеей.
Проект рассчитан на четыре года. В 2028 году планируется построить первые два дома, в 2029 — завершить расселение аварийного дома, построить оставшиеся два дома, сквер и провести капремонт дороги. Застройщик должен будет снести старый дом, утилизировать отходы, построить жилые дома и благоустроить территорию. Власти выкупят 80% жилплощади. В поселке Солнечном развитие территории запланировано в рамках третьего и пятого кварталов, где кроме нового жилья и благоустройства должен появиться молодежный центр.
