Врач рассказал о способах защиты от магнитной бури 8 августа

Врач Ашихмин: защититься от магнитной бури 8 августа поможет здоровый сон
Мощная магнитная буря ожидается 8 августа и продлится до середины следующей недели
Защититься от воздействия магнитных бурь может помочь здоровый сон и физическая активность. О мерах профилактики рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Эксперт отметил, что прямого научного подтверждения влияния магнитных бурь на самочувствие людей нет. «Атмосфера и геомагнитное поле защищают нас, а воздействие бурь минимально. Некоторые люди, особенно с высокой чувствительностью, могут ощущать изменения, как при МРТ, когда токи вызывают дискомфорт», — цитирует врача «Парламентская газета».

По словам Ашихмина, на плохое самочувствие может также влиять и эмоциональное состояние. Полностью защититься от воздействия магнитных бурь возможно только в специально оборудованных помещениях с экранированием поля, однако гораздо эффективнее поддерживать свое здоровье.

Среди мер профилактики он назвал здоровый сон, физическую активность в любое время, употребление достаточного количества воды (до 2,5 литра летом) и сбалансированное питание. По оценке специалиста, менее пяти процентов людей действительно могут быть чувствительны к магнитным бурям, но серьезные нарушения здоровья возникают крайне редко.

Август по предварительным расчетам, пройдет без мощных магнитных бурь. Однако дни с повышенной активностью все же ожидаются. Ранее URA.RU опубликовало прогноз геомагнитных возмущений до 31 августа. 

