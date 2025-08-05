Магнитные бури 6 августа 2025: будет ли шторм или передышка

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитной бури 6 августа — 7%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Август 2025 пока радует метеозависимых стабильностью
Август 2025 пока радует метеозависимых стабильностью Фото:

Август продолжается, и метеозависимым пока можно выдохнуть: всплесков геомагнитной активности нет, а Солнце ведет себя спокойно. Будет ли магнитная буря 6 августа 2025 года и когда ждать ухудшения геомагнитной обстановки — рассказываем в материале URA.RU.

Вспышки на солнце в августе 2025

Первые дни августа прошли без серьезных солнечных бурь, но местами не спокойно. Уже 2 августа ранним утром на Солнце произошла вспышка класса C2.3 — это слабое, но заметное событие, которое уложилось за 16 минут и не повлияло на Землю.

На следующий день, 3 августа, Солнце снова немного активизировалось: ученые зафиксировали сразу семь вспышек. Самая сильная — класса C4.3 — произошла в 05:32 по московскому времени и продлилась 15 минут. Позже, в 12:29, произошла еще одна — класса C3.5 , длительностью 18 минут. Все это укладывается в нормальный уровень солнечной активности — ничего опасного.

Но 4 августа с утра Солнце немного взбудоражило: произошла вспышка класса M2.0 — это уже следующий уровень мощности. Правда, и она была довольно короткой — 13 минут. Чуть раньше в этот же день произошла живучая вспышка C3.3, продлившаяся почти полчаса. 5 августа обстановка остается стабильной. Солнце умеренно активно, сигналов о приближении мощной магнитной бури пока нет.

Прогноз магнитной активности на 6 августа

6 августа обстановка в геомагнитном поле будет спокойной и стабильной. Уровень активности — зеленый, это означает, что никакие магнитные бури не учитываются.

Подробности прогноза:

  • Уровень КП: около 2 баллов — это даже ниже среднего, бурь быть не может;
  • Состояние магнитосферы: в целом стабильное;
  • AP-индекс: 8 (до 15 — это считается нормой);
  • F10.7 (солнечный радиопоток): 140 — умеренно активный уровень.

Вероятность геомагнитных событий:

  • Спокойная магнитосфера: 68%
  • Возбужденная магнитосфера: 25%
  • Магнитная буря: 7%

Атмосферное давление 6 августа

  • Санкт-Петербург: 756 мм рт. ст.
  • Москва: 747 мм рт. ст.

Оба значения — чуть ниже нормы (760 мм рт. ст. считаются обязательными). В Санкт-Петербурге давление комфортное. В Москве — слегка пониженное, что может вызвать слабость или сонливость у чувствительных людей, особенно в первой половине дня. Однако на фоне спокойного геомагнитного поля это не критично.

Что будет дальше: прогноз магнитных бурь до 31 августа

Август, по предварительным расчётам, пройдет без мощных бурь. Однако будут дни с повышенной активностью.

  • До 18 августа: Уровень активности находится в пределах 3 баллов — это еще зеленая зона, но иногда возможны переходы к возбужденной магнитосфере.
  • 19–20 августа: Уровень поднимается до 4 баллов . Это уже оранжевый уровень, который может влиять на самочувствие и технику. Метеозависимым лучше быть начеку.
  • 21–27 августа: Снова спад до 3 баллов , обстановка стабилизируется.
  • 28–30 августа:
  • Повторное повышение до 4 баллов , прогнозируется возбужденная магнитосфера, и если произойдет вспышка, буря не исключена.
  • 31 августа: Уровень возвращается к спокойному состоянию, месяц завершается благоприятной нотой.

Но прогнозы магнитной активности точны не более чем на 3 суток. Даже за день ситуация может резко измениться — если на Солнце произойдет вспышка, то буря может начаться уже через 24–36 часов.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Что такое магнитные бури

Магнитная буря — это всплеск возмущения магнитного поля Земли, вызывающий поток заряженных частиц от Солнца . Эти частицы выбрасываются в космос во время солнечных вспышек и могут достичь Земли за 1–3 дня. Когда такие потоки «врезаются» в магнитосферу Земли, они вызывают ее колебания — именно это и называют бурей. Сила магнитных буров измеряется по шкале Kp от 0 до 9 :

  • 0–3 балла — все спокойно;
  • 4 балла — возбужденная магнитосфера ;
  • 5 и выше — буря, может быть ощутимо.

Как защититься от магнитных бурь

Хотя официально влияние магнитных бурь на здоровье не доказано, многие ощущают, что чувствуют себя хуже в это время. Что делать:

  • Высыпаться и поддерживать режим сна;
  • Избежать стрессов и перенапряжений;
  • Пить больше чистой воды;
  • Следить за применением, особенно людям с гипертонией;
  • Не перегружать тело физически;
  • Прогулки по воздуху — если состояние позволяет;
  • Иметь под рукой нужные лекарства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Август продолжается, и метеозависимым пока можно выдохнуть: всплесков геомагнитной активности нет, а Солнце ведет себя спокойно. Будет ли магнитная буря 6 августа 2025 года и когда ждать ухудшения геомагнитной обстановки — рассказываем в материале URA.RU. Вспышки на солнце в августе 2025 Первые дни августа прошли без серьезных солнечных бурь, но местами не спокойно. Уже 2 августа ранним утром на Солнце произошла вспышка класса C2.3 — это слабое, но заметное событие, которое уложилось за 16 минут и не повлияло на Землю. На следующий день, 3 августа, Солнце снова немного активизировалось: ученые зафиксировали сразу семь вспышек. Самая сильная — класса C4.3 — произошла в 05:32 по московскому времени и продлилась 15 минут. Позже, в 12:29, произошла еще одна — класса C3.5 , длительностью 18 минут. Все это укладывается в нормальный уровень солнечной активности — ничего опасного. Но 4 августа с утра Солнце немного взбудоражило: произошла вспышка класса M2.0 — это уже следующий уровень мощности. Правда, и она была довольно короткой — 13 минут. Чуть раньше в этот же день произошла живучая вспышка C3.3, продлившаяся почти полчаса. 5 августа обстановка остается стабильной. Солнце умеренно активно, сигналов о приближении мощной магнитной бури пока нет. Прогноз магнитной активности на 6 августа 6 августа обстановка в геомагнитном поле будет спокойной и стабильной. Уровень активности — зеленый, это означает, что никакие магнитные бури не учитываются. Подробности прогноза: Вероятность геомагнитных событий: Атмосферное давление 6 августа Оба значения — чуть ниже нормы (760 мм рт. ст. считаются обязательными). В Санкт-Петербурге давление комфортное. В Москве — слегка пониженное, что может вызвать слабость или сонливость у чувствительных людей, особенно в первой половине дня. Однако на фоне спокойного геомагнитного поля это не критично. Что будет дальше: прогноз магнитных бурь до 31 августа Август, по предварительным расчётам, пройдет без мощных бурь. Однако будут дни с повышенной активностью. Но прогнозы магнитной активности точны не более чем на 3 суток. Даже за день ситуация может резко измениться — если на Солнце произойдет вспышка, то буря может начаться уже через 24–36 часов. Что такое магнитные бури Магнитная буря — это всплеск возмущения магнитного поля Земли, вызывающий поток заряженных частиц от Солнца . Эти частицы выбрасываются в космос во время солнечных вспышек и могут достичь Земли за 1–3 дня. Когда такие потоки «врезаются» в магнитосферу Земли, они вызывают ее колебания — именно это и называют бурей. Сила магнитных буров измеряется по шкале Kp от 0 до 9 : Как защититься от магнитных бурь Хотя официально влияние магнитных бурь на здоровье не доказано, многие ощущают, что чувствуют себя хуже в это время. Что делать:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...