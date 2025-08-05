Магнитные бури 6 августа 2025: будет ли шторм или передышка

Август продолжается, и метеозависимым пока можно выдохнуть: всплесков геомагнитной активности нет, а Солнце ведет себя спокойно. Будет ли магнитная буря 6 августа 2025 года и когда ждать ухудшения геомагнитной обстановки — рассказываем в материале URA.RU.
Вспышки на солнце в августе 2025
Первые дни августа прошли без серьезных солнечных бурь, но местами не спокойно. Уже 2 августа ранним утром на Солнце произошла вспышка класса C2.3 — это слабое, но заметное событие, которое уложилось за 16 минут и не повлияло на Землю.
На следующий день, 3 августа, Солнце снова немного активизировалось: ученые зафиксировали сразу семь вспышек. Самая сильная — класса C4.3 — произошла в 05:32 по московскому времени и продлилась 15 минут. Позже, в 12:29, произошла еще одна — класса C3.5 , длительностью 18 минут. Все это укладывается в нормальный уровень солнечной активности — ничего опасного.
Но 4 августа с утра Солнце немного взбудоражило: произошла вспышка класса M2.0 — это уже следующий уровень мощности. Правда, и она была довольно короткой — 13 минут. Чуть раньше в этот же день произошла живучая вспышка C3.3, продлившаяся почти полчаса. 5 августа обстановка остается стабильной. Солнце умеренно активно, сигналов о приближении мощной магнитной бури пока нет.
Прогноз магнитной активности на 6 августа
6 августа обстановка в геомагнитном поле будет спокойной и стабильной. Уровень активности — зеленый, это означает, что никакие магнитные бури не учитываются.
Подробности прогноза:
- Уровень КП: около 2 баллов — это даже ниже среднего, бурь быть не может;
- Состояние магнитосферы: в целом стабильное;
- AP-индекс: 8 (до 15 — это считается нормой);
- F10.7 (солнечный радиопоток): 140 — умеренно активный уровень.
Вероятность геомагнитных событий:
- Спокойная магнитосфера: 68%
- Возбужденная магнитосфера: 25%
- Магнитная буря: 7%
Атмосферное давление 6 августа
- Санкт-Петербург: 756 мм рт. ст.
- Москва: 747 мм рт. ст.
Оба значения — чуть ниже нормы (760 мм рт. ст. считаются обязательными). В Санкт-Петербурге давление комфортное. В Москве — слегка пониженное, что может вызвать слабость или сонливость у чувствительных людей, особенно в первой половине дня. Однако на фоне спокойного геомагнитного поля это не критично.
Что будет дальше: прогноз магнитных бурь до 31 августа
Август, по предварительным расчётам, пройдет без мощных бурь. Однако будут дни с повышенной активностью.
- До 18 августа: Уровень активности находится в пределах 3 баллов — это еще зеленая зона, но иногда возможны переходы к возбужденной магнитосфере.
- 19–20 августа: Уровень поднимается до 4 баллов . Это уже оранжевый уровень, который может влиять на самочувствие и технику. Метеозависимым лучше быть начеку.
- 21–27 августа: Снова спад до 3 баллов , обстановка стабилизируется.
- 28–30 августа:
- Повторное повышение до 4 баллов , прогнозируется возбужденная магнитосфера, и если произойдет вспышка, буря не исключена.
- 31 августа: Уровень возвращается к спокойному состоянию, месяц завершается благоприятной нотой.
Но прогнозы магнитной активности точны не более чем на 3 суток. Даже за день ситуация может резко измениться — если на Солнце произойдет вспышка, то буря может начаться уже через 24–36 часов.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря — это всплеск возмущения магнитного поля Земли, вызывающий поток заряженных частиц от Солнца . Эти частицы выбрасываются в космос во время солнечных вспышек и могут достичь Земли за 1–3 дня. Когда такие потоки «врезаются» в магнитосферу Земли, они вызывают ее колебания — именно это и называют бурей. Сила магнитных буров измеряется по шкале Kp от 0 до 9 :
- 0–3 балла — все спокойно;
- 4 балла — возбужденная магнитосфера ;
- 5 и выше — буря, может быть ощутимо.
Как защититься от магнитных бурь
Хотя официально влияние магнитных бурь на здоровье не доказано, многие ощущают, что чувствуют себя хуже в это время. Что делать:
- Высыпаться и поддерживать режим сна;
- Избежать стрессов и перенапряжений;
- Пить больше чистой воды;
- Следить за применением, особенно людям с гипертонией;
- Не перегружать тело физически;
- Прогулки по воздуху — если состояние позволяет;
- Иметь под рукой нужные лекарства.
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