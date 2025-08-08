Петербурженка выиграла десятки миллионов рублей, попросив помощи у Вселенной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина выиграла 72 218 775 рублей в лотерею
Женщина выиграла 72 218 775 рублей в лотерею Фото:

Жительница Санкт-Петербурга Александра М. (имя победительницы не раскрывается по ее просьбе) выиграла 72,2 миллиона рублей в лотерею «Спортлото» — по ее словам, она настроилась на то, что сама лотерея должна отгадать ее числа. Об этом сообщили в компании.

«Всегда думала о том, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала», — поделилась Александра М. с организаторами розыгрыша, ее слова передает РИА Новости. 

Суперприз был разыгран в 14757-м тираже. Женщина выиграла чуть более 72,2 миллиона рублей. При этом победительница уверена, что ей помогла особая стратегия мышления, которая помогла особым образом настроить Вселенную. По словам женщины, перед выигрышем она несколько дней слушала аффирмации — позитивные утверждения, нацеленные на финансовую удачу.

Научных исследований, которые бы подтвердили постоянство позитивного результата от аффирмаций, пока нет. Соответственно, особый образ мыслей также не гарантирует выигрыш.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Санкт-Петербурга Александра М. (имя победительницы не раскрывается по ее просьбе) выиграла 72,2 миллиона рублей в лотерею «Спортлото» — по ее словам, она настроилась на то, что сама лотерея должна отгадать ее числа. Об этом сообщили в компании. «Всегда думала о том, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала», — поделилась Александра М. с организаторами розыгрыша, ее слова передает РИА Новости.  Суперприз был разыгран в 14757-м тираже. Женщина выиграла чуть более 72,2 миллиона рублей. При этом победительница уверена, что ей помогла особая стратегия мышления, которая помогла особым образом настроить Вселенную. По словам женщины, перед выигрышем она несколько дней слушала аффирмации — позитивные утверждения, нацеленные на финансовую удачу. Научных исследований, которые бы подтвердили постоянство позитивного результата от аффирмаций, пока нет. Соответственно, особый образ мыслей также не гарантирует выигрыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...