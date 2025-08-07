Челябинский «Ариант» взыскал миллионы за отгруженный в Красноярск алкоголь

Национализированный «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ-Ариант») в Челябинске взыскал миллионы рублей с компании «РСТалко» за отгруженные алкогольные и безалкогольные напитки. Как следует из документации арбитражного суда, получатель заплатит сумму основного долга и проценты.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „РСТалко“ в пользу ООО „ЦПИ — Ариант“ задолженность по договору поставки. Выплатить долг в размере 5,16 млн рублей, проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 2,985 млн рублей, расходы по уплате госпошлины — 269,39 млн рублей», — отмечено в материалах суда.
Договор заключался в июле 2023 года. Поставщик обязался продать, а покупатель принять и оплатить товар на основе устных заявок получателя. Партнеры договорились, что перечислять деньги следует не позднее 40 дней с момента отгрузки партии. Если после этого срока средства не поступят, то они признаются коммерческим кредитом.
Истец доказал в суде, что поставил продукции на 19,6 млн рублей. После частичной оплаты продавец потребовал оплатить долг, но безуспешно. Теперь красноярцам предстоит выплатить 8,41 млн рублей.
Холдинг «Ариант» перешел в руки государства весной 2024 года. Группу национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство выдвинуло претензии в незаконной приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. До 2020 года бизнес партнеры Аристовы и Антиповы вели совместно, а затем разделили.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
