Челябинский «Ариант» взыскал миллионы с оптовика из Тюмени за алкоголь

Национализированная компания «ЦПИ-Ариант» в Челябинске добилась в суде взыскания 11,69 млн рублей с оптовика из Тюмени. Как следует из решения арбитража, за поставленный товар получатель треть цены не заплатил.
«Иск удовлетворить. Взыскать с ООО „Форпост“ в пользу ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ задолженность за поставленный товар в сумме 9,129 млн рублей, неустойку — в сумме 2,561 млн рублей», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Ответчику также придется оплатить госпошлину в размере 342 тысячи рублей. Долги возникли за не оплаченный полностью товар, отгрузка которого велась с мая 2022 по сентябрь 2023 года. За этот период «Форпост» получил продукцию на 30,474 млн рублей, но перечислил только две трети — 21,344 млн рублей. По договору, в цену продукции включили не только ее стоимость, но и расходы по доставке, погрузке, упаковке и другие.
Спустя год после окончания взаимоотношений, в августе 2024 года, производитель направил претензию. Но письмо осталось без ответа. В суд ответчик представил бумагу, утверждая, что оснований для взыскания денег нет. Однако суд с такой позицией не согласился. Нежелание оплачивать поставки арбитраж счел уклонением от исполнения обязательства.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответов нет.
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