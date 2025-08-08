В Челябинске разгорается ажиотаж на рынке съемного жилья

В Челябинске растут цены на съемное жилье
Арендная «однушка» в городе в среднем стоит 25 500 рублей
В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2025 года стоимость однокомнатной квартиры выросла на 1,8% — до 25 321 рубля в месяц. Аренда «двушки» и «трешки» достигла 34 000 и 42 500 рублей соответственно. При этом число арендных квартир уменьшается, сообщается на сайте о недвижимости. 

«В Челябинске после весеннего снижения ставки вновь пустились в рост, одновременно с сокращением предложения. Выбора у арендатора остается все меньше, приходится быстро принимать решения и соглашаться на те условия, которые диктует собственник жилья», — отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Как прогнозируют аналитики сайта «Мир квартир», в июле ралли только начинается. В августе и сентябре цены на съемное жилье поднимутся еще выше, а число предложений еще больше сократится. В целом по России в минувшем месяце количество сдаваемых в аренду однокомнатных квартир сократилось на 36%, двухкомнатных — на 31%, трехкомнатных — на 26%.

При этом в Москве в июле цены на арендную однокомнатную квартиру в среднем выросли на 1,4% до 56 275 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге на 3% до 40 000 рублей в месяц. В среднем по стране съемные «однушки» подорожали на 1,2% до 26 900 рублей за объект.

