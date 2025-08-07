Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в ресторан «Ростикса» в Сургуте

Роспотребнадзор ХМАО нагрянул с проверкой в один из фастфуд-ресторанов «Ростикса» в Сургуте. Поводом для этого стали публикации в СМИ о жалобах клиентов, которые якобы нашли перья в крылышках. При этом посетители не обращались в надзорный орган, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.
«За истекший период текущего года жалоб потребителей на работу ресторанов быстрого питания „Ростикс“ не поступало. Вместе с тем поступили запросы от СМИ, связанные с обнаружением посторонних включений в продукции в ресторанах сети по адресам Югорским тракт, 1 и 30 лет Победы, 35», — говорится в сообщении.
Инспекторы Роспотребнадзора приехали с проверкой в ресторан на Югорском тракте, 1. Нарушения, связанные с посторонними предметами в еде, не подтверждены. «По другим нарушениям санитарного законодательства возбуждены три дела об административных нарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 75 тысяч рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что представители «Ростикса» заявили о проверке каждой претензии в ответ на жалобы клиентов из Сургута. Посетители рассказали в отзывах на портале «2ГИС» о находке перьев в крылышках и других посторонних предметов в заказах. «Ростикс» же утверждает, что в сети постоянно проводятся внутренние аудиты на соблюдение стандартов работы.
