07 августа 2025

«Ростикс» оправдался за перья в крылышках, на которые жаловались клиенты в ХМАО

Посетители ресторана оставили отзывы в «2ГИС», где рассказали о найденных перьях в крылышках
В ответ на жалобы гостей «Ростикса» в Сургуте (ХМАО) представители сети фастфуд-ресторанов заявили, что проверяют каждую претензию. Клиенты рассказали о находке перьев в крылышках и других посторонних предметов в заказах. «Ростикс» следит за отзывами и на открытых платформах, сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов.

«Все жалобы от гостей проверяются: выясняются причины нарушений, если они действительно были. Дальше разрабатывается план мероприятий по их устранению. В сети постоянно проводятся внутренние аудиты на соблюдение стандартов работы, аудиты поставщиков», — следует из сообщения.

Истории о найденных перьях в крылышках и пробке в ролле клиенты «Ростикса» из Сургута опубликовали в отзывах на портале «2ГИС». Некоторые из них утверждают, что почувствовали симптомы отравления после приема пищи. «Что касается претензий гостей на открытых платформах, мы также проводим проверку по каждому из них», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало про жителя Сургута, который нашел таракана в пакете с едой из ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Заказ был оформлен на доставку.

