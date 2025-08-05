Посетители ресторанов сети Rostic»s в Сургуте (ХМАО) жалуются на качество блюд в торговых точках. Как следует из отзывов, опубликованных на портале «2ГИС», клиенты находят в еде крышки, перья, чувствуют себя плохо после приема пищи и сталкиваются с несоответствием состава заявленному. Больше всего претензий в отзывах к филиалам на улицах 30 лет Победы и Югорский тракт.
«Нашла крышку в „Ай-ролле“, повредила себе зуб. В составе заявлены маринованные огурцы, а на деле их нет вообще!», — пожаловалась одна из покупательниц в отзыве на платформе.
Другой посетитель ресторана нашел перья в заказе. «Это худшее, что могли приготовить. Первый вопрос возник, почему такие маленькие. Второй вопрос — почему перья присутствуют», — написал сургутянин.
Посетители ресторана утверждают, что нередко получают блюда, явно не соответствующие нормам. Так, в заказанном бокс-сете крылышек, по словам другого клиента, панировка «отходила от мяса из-за избытка масла».
После еды, как утверждает другой автор отзыва, появились симптомы отравления. «Вчера вечером приехали с молодым человеком покушать, купили баскет 24 крылышка, попить и картошку. Приехали домой, поели, на утро молодому человеку плохо, тошнило и рвало без остановки. У меня кружилась голова, тошнило невыносимо», — сообщила сургутянка.
Агентство URA.RU направило запросы в компанию Rostic»s, а также в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что одну из самых крупных и популярных в Сургуте точек сети ресторанов быстрого питания Rostiс's в ТЦ «Росич» закрыли из-за ремонта. Заведение планируют вновь открыть летом.
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