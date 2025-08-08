Bloomberg: Китай защитил покупку нефти из РФ после угрозы Трампа ввести пошлины

Китайская сторона выступила в защиту импорта российской нефти, заявив о его обоснованности на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины, сообщили в МИД КНР. Такое заявление прозвучало после того, как власти США приняли решение ввести вторичные тарифы против Индии за приобретение энергетических ресурсов у России.
«Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию... Мы продолжим принимать разумные меры энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами», — заявили Bloomberg в китайском ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены расширить применение вторичных санкций в отношении стран, приобретающих российскую нефть, и следующим объектом подобных мер может стать Китай. До этого глава Штатов уже подписал указ, предусматривающий увеличение пошлин на импортируемую Индией нефть из России до 50%. Однако эти ограничения пока не вступили в силу и начнут действовать только через три недели.
По мнению экспертов, за этот период введение новых рестрикций может быть отложено или отменено, если США зафиксируют позитивные сдвиги в разрешении конфликта на Украине или достигнут с Индией более выгодных договоренностей в сфере торговли. В то же время аналитики предупреждают, что одновременное введение вторичных санкций против всех стран-импортеров российской нефти способно создать определенные риски для экономики самих США, передает RT.
