Трамп допустил дополнительные пошлины против Китая за торговлю с РФ

Президент США Дональд Трамп не исключил введения новых пошлин против Китая из-за торговых отношений Пекина с Россией. Об этом он заявил 6 августа в Овальном кабинете, сообщает телеканал Sky News.
«Мы сделали это с Индией, мы, вероятно, делаем это с парой других стран. Одной из них может быть Китай», — сказал Трамп во время общения с журналистами.
По словам президента, администрация внимательно следит за торговыми контактами Китая с Россией и другими странами. Трамп также напомнил, что аналогичные меры были применены в отношении Индии и других государств.
Ранее США и Китай предпринимали шаги по смягчению торговых противоречий: Вашингтон ограничивал контакты с Тайванем и откладывал обсуждение военной помощи, чтобы создать условия для переговоров. Однако, несмотря на заявления о переходе к стратегической стабильности, отношения между странами остаются напряженными.
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