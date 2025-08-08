Индия отказалась от закупок американского вооружения

Индия временно отказалась от намерений приобрести вооружение у Соединенных Штатов в связи с увеличением таможенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Речь идет о покупке Индией бронемашин Stryker, выпускаемых компанией General Dynamics Land Systems, а также противотанковых ракет Javelin, созданных совместно компаниями Raytheon и Lockheed Martin», — пишет Reuters. По сведениям агентства, индийская сторона планировала визит министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели, в рамках которого должно было быть объявлено о ряде закупок, однако эта поездка была отменена.
7 августа президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении торговых партнеров России. Глава государства также допустил возможность отмены 25-процентных пошлин, введенных против Индии за приобретение российской нефти. Помимо этого, Трамп не исключил, что аналогичные ограничения могут быть распространены и на Китай в связи с его торговыми связями с Российской Федерацией. Однако Китай уже выступил с защитой своего права торговать с Москвой.
