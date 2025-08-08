Bloomberg: Россия и США заставят ВСУ полностью уйти из ДНР и ЛНР

Спецоперация РФ на Украине

США и Россия ведут переговоры о возможном соглашении по прекращению огня на Украине, которое может закрепить за Москвой контроль над Крымом и восточными районами Донбасса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Стороны рассматривают возможность закрепления статус-кво, при котором российские силы сохраняют контроль над Крымом и восточным Донбассом при условии прекращения активных боевых действий», — сказано в сообщении. При этом отмечается, что сейчас лишь изучается такая возможность, окончательные решения не приняты.

Кроме того, подчеркивается, что потенциальная договоренность может быть связана с подготовкой к встрече на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Однако ряд ключевых вопросов — в частности, судьба Запорожской атомной электростанции и других спорных территорий — пока остаются без решения. Официальные представители США и России публично ситуацию не комментировали.

