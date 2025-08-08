Рейсы в Сочи задерживаются из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи задержали более 10 рейсов из-за угроз беспилотников
В Сочи задержали более 10 рейсов из-за угроз беспилотников

В Сочи задержаны более 10 рейсов из-за опасности беспилотников и временного ограничения работы аэропорта. Об этом свидетельствует онлайн-табло сочинского аэропорта. На вылет задержаны минимум 10 рейсов, на прилет — 9

Сейчас в курортном городе задержаны вылеты в такие города, как Москва, Екатеринбург, Пермь, Тюмень. Также отмечаются задержки на вылет и за границу: самолеты не могут отправиться в Батуми и Ереван.

По данным Росавиации, это уже второе приостановление работы аэропорта за последние сутки. Ожидается, что ограничения будут сняты после получения соответствующего разрешения от авиационных властей.

