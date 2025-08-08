08 августа 2025

Алиев и Пашинян отреагировали на инициативу Азербайджана номинировать Трампа

Алиев предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. С инициативой он выступил на встрече лидеров Армении, Азербайджана и США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишут СМИ.

«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — сказал президент Азербайджана. Его слова передает Report.az.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждалось подписание мирного соглашения между двумя странами. Визит проходит на фоне инициатив США по содействию урегулированию конфликта и укреплению экономического сотрудничества в регионе.

