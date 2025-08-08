08 августа 2025

Челябинский губернатор Текслер намерен усилить деловые и торговые связи с Беларусью

Текслер: делегация Челябинской области начала официальный визит в Беларусь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время визита Алексея Текслера в Беларусь планируется обсудить новые направления совместной работы
Во время визита Алексея Текслера в Беларусь планируется обсудить новые направления совместной работы Фото:

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером 8 августа начала официальный визит в Беларусь. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. По его словам, программа поездки предусматривает работу в нескольких городах республики, а основной этап пройдет в Гомельской области. В составе делегации — 16 предприятий, а также представители ведущих вузов Южного Урала.

«Сегодня, 9 августа, начинается основная часть визита, она пройдет в Гомельской области. Будем работать в  Гомеле и Жлобине. Это ответная поездка после успешного приема делегации Гомельской области на Южном Урале в мае. В составе нашей делегации — 16 предприятий Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что ключевой целью визита является развитие сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Беларусь, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и гуманитарной сфере. В рамках визита представители региона проведут переговоры с белорусскими коллегами о заключении новых договоров и увеличении объемов торговли. Также планируется обсуждение совместных проектов в сфере образования, науки, молодежных обменов и туризма.

В Минске делегация посетила павильон Челябинской области, который работает на постоянной основе и служит площадкой для презентации продукции региональных предприятий. Артисты челябинской филармонии представили концертную программу камерной музыки для белорусских партнеров.

Как ранее писало URA.RU, в мае 2025 года Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с делегацией Гомельской области. Документ предусматривает развитие партнерских отношений в таких сферах, как промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, транспортная инфраструктура, торговля, наука и образование, культура, спорт и туризм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером 8 августа начала официальный визит в Беларусь. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. По его словам, программа поездки предусматривает работу в нескольких городах республики, а основной этап пройдет в Гомельской области. В составе делегации — 16 предприятий, а также представители ведущих вузов Южного Урала. «Сегодня, 9 августа, начинается основная часть визита, она пройдет в Гомельской области. Будем работать в  Гомеле и Жлобине. Это ответная поездка после успешного приема делегации Гомельской области на Южном Урале в мае. В составе нашей делегации — 16 предприятий Челябинской области», — отметил Алексей Текслер. Глава региона добавил, что ключевой целью визита является развитие сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Беларусь, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и гуманитарной сфере. В рамках визита представители региона проведут переговоры с белорусскими коллегами о заключении новых договоров и увеличении объемов торговли. Также планируется обсуждение совместных проектов в сфере образования, науки, молодежных обменов и туризма. В Минске делегация посетила павильон Челябинской области, который работает на постоянной основе и служит площадкой для презентации продукции региональных предприятий. Артисты челябинской филармонии представили концертную программу камерной музыки для белорусских партнеров. Как ранее писало URA.RU, в мае 2025 года Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с делегацией Гомельской области. Документ предусматривает развитие партнерских отношений в таких сферах, как промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, транспортная инфраструктура, торговля, наука и образование, культура, спорт и туризм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...