Челябинский губернатор Текслер намерен усилить деловые и торговые связи с Беларусью

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером 8 августа начала официальный визит в Беларусь. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. По его словам, программа поездки предусматривает работу в нескольких городах республики, а основной этап пройдет в Гомельской области. В составе делегации — 16 предприятий, а также представители ведущих вузов Южного Урала.
«Сегодня, 9 августа, начинается основная часть визита, она пройдет в Гомельской области. Будем работать в Гомеле и Жлобине. Это ответная поездка после успешного приема делегации Гомельской области на Южном Урале в мае. В составе нашей делегации — 16 предприятий Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Глава региона добавил, что ключевой целью визита является развитие сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Беларусь, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и гуманитарной сфере. В рамках визита представители региона проведут переговоры с белорусскими коллегами о заключении новых договоров и увеличении объемов торговли. Также планируется обсуждение совместных проектов в сфере образования, науки, молодежных обменов и туризма.
В Минске делегация посетила павильон Челябинской области, который работает на постоянной основе и служит площадкой для презентации продукции региональных предприятий. Артисты челябинской филармонии представили концертную программу камерной музыки для белорусских партнеров.
Как ранее писало URA.RU, в мае 2025 года Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с делегацией Гомельской области. Документ предусматривает развитие партнерских отношений в таких сферах, как промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, транспортная инфраструктура, торговля, наука и образование, культура, спорт и туризм.
