Челябинский губернатор Текслер подписал новое соглашение с Беларусью

Челябинская область расширяет свое сотрудничество с Республикой Беларусь. Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Текслер на встрече с делегацией Гомельской области Республики Беларусь во главе с председателем Гомельского областного исполкома Иваном Крупко.
«Будем продолжать и развивать сотрудничество, делать всё, чтобы наши страны становились сильнее, в том числе благодаря таким регионам, как Челябинская область и Гомельская область», — подчеркнул Алексей Текслер. В ходе встречи подписано соглашение о взаимодействии между правительством Челябинской области и Гомельским областным исполнительным комитетом.
Документ предусматривает сотрудничество по ряду направлений, охватывающих промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю, научно-образовательную деятельность, культуру, спорт и туризм. Текслер подчеркнул, что Беларусь всегда являлась для нашего региона надежным партнером.
«Мы придаем большое значение укреплению торгово-экономических и гуманитарных отношений, уже отмечая позитивную динамику. Беларусь стабильно занимает третью позицию по объемам товарооборота с регионом», — отметил глава региона.
Глава региона добавил, что между странами ежегодно растут объемы экспорта и импорта, при этом для многих челябинских предпринимателей Беларусь становится первой страной для выхода на зарубежные рынки благодаря отсутствию значимых барьеров. В своем выступлении руководитель Челябинской области выделил несколько приоритетных направлений взаимодействия. Это развитие кооперации в машиностроении и агропромышленном комплексе по совместному выпуску автокомпонентов и сельхозтехники, а также поставок сельхозпродукции и созданию современных животноводческих комплексов. Реализация совместных проектов в сфере импортозамещения и увеличение частоты прямых авиарейсов между Челябинском и Минском, развитие туристических маршрутов, организация выставок и укрепление связей в гуманитарной сфере.
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