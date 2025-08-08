08 августа 2025

В Челябинске рабочего насмерть придавило гигантской балкой, возбуждено дело

В Челябинске возбудили дело после гибели рабочего на АО «ЧЗМК»
Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на производстве
В Челябинске возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на территории АО «ЧЗМК». Об этом 9 августа сообщает СУ СК России по Челябинской области. Трагедия произошла накануне, 8 августа, в одном из производственных цехов предприятия.

«На площадке одного из производственных цехов АО „ЧЗМК“ произошло падение металлической балки на 44-летнего мастера. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе регионального СКР. 

В ведомстве уточнили, что были нарушены правила безопасности при работе с краном. Это, предположительно, стало причиной падения тяжелой металлической конструкции.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к гибели человека. Максимальное наказание, которое может понести виновный, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Металлическая балка придавила 44-летнего мастера
Металлическая балка придавила 44-летнего мастера
