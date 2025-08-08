08 августа 2025

На челябинском заводе от падения конструкции погиб рабочий

В Челябинске на заводе металлоконструкций умер начальник участка
В Челябинске на территории завода металлоконструкций погиб начальник участка. На мужчину упало одно из изделий. Он скончался на месте происшествия.

«Трагедия произошла на производстве Челябинского завода металлоконструкций. Одна из конструкций упала на начальника участка», — сообщил telegram-канал 31tv.

Для получения комментария корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, в Миассе сотрудник автозавода «Урал» совершил самоубийство на рабочем месте. Причина суицида не связана с его профессиональной деятельностью.

