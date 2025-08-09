Работодателей скоро начнут штрафовать за незаконное лишение пенсии

С 1 сентября 2025 года работодатели в России будут нести административную ответственность за незаконное лишение сотрудников премий. Размер штрафа для юридических лиц может достигать 50 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности по пункту 6 статьи 5.27 КоАП РФ („Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат <…>“)», — отметил он в беседе с ТАСС. Размер административного штрафа для должностных лиц установлен в пределах от 10 000 до 20 000 рублей.
Для индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве юридического лица, сумма штрафа составляет от 1 000 до 5 000 рублей. Юридическим лицам грозит взыскание в размере от 30 000 до 50 000 рублей. Новые нормы ограничивают возможности работодателя по снижению премий, запрещая уменьшать зарплату работника более чем на 20% из-за лишения премии:
Специалист уточнил, что сотрудники, которые считают себя незаконно лишенными премии, имеют право оспорить действия работодателя. Для этого можно обратиться с жалобой непосредственно к работодателю, направить обращение в трудовую инспекцию или подать иск в суд.
При этом условия выплаты и лишения премии должны быть четко прописаны во внутренних документах организации. Машаров также напомнил, что действующее трудовое законодательство не предусматривает возможность штрафовать работников: допустимые дисциплинарные взыскания ограничиваются замечанием, выговором и увольнением.
