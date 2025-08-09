Обломки беспилотника ВСУ упали возле школы в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников повредили оконное стекло в школе №12
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обломки БПЛА повредили окна школы №12 в Славянске-на-Кубани
Обломки БПЛА повредили окна школы №12 в Славянске-на-Кубани Фото:

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников ВСУ повредили оконное стекло в школе №12.  За последние двое суток ПВО России сбили 27 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона, а еще 32 — над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Славянске-на-Кубани — на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, повредили окно в школе №12», — говорится в сообщении Кондратьева, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, глава отметил, что вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью еще 5.

Из-за обломков БПЛА в селе Фадеево Крымского района повреждены окна, кровли и заборы трех домов, а также линия электропередачи. Губернатор также подчеркнул, что большинство дронов удается уничтожить еще на подлете к населенным пунктам, благодаря чему инфраструктура и жители остаются в безопасности. Глава региона отметил, что из-за угрозы безопасности в отдельных муниципалитетах временно отключен мобильный интернет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников ВСУ повредили оконное стекло в школе №12.  За последние двое суток ПВО России сбили 27 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона, а еще 32 — над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Славянске-на-Кубани — на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, повредили окно в школе №12», — говорится в сообщении Кондратьева, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, глава отметил, что вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью еще 5. Из-за обломков БПЛА в селе Фадеево Крымского района повреждены окна, кровли и заборы трех домов, а также линия электропередачи. Губернатор также подчеркнул, что большинство дронов удается уничтожить еще на подлете к населенным пунктам, благодаря чему инфраструктура и жители остаются в безопасности. Глава региона отметил, что из-за угрозы безопасности в отдельных муниципалитетах временно отключен мобильный интернет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...