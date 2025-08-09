Обломки беспилотника ВСУ упали возле школы в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников ВСУ повредили оконное стекло в школе №12. За последние двое суток ПВО России сбили 27 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона, а еще 32 — над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Славянске-на-Кубани — на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, повредили окно в школе №12», — говорится в сообщении Кондратьева, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, глава отметил, что вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью еще 5.
Из-за обломков БПЛА в селе Фадеево Крымского района повреждены окна, кровли и заборы трех домов, а также линия электропередачи. Губернатор также подчеркнул, что большинство дронов удается уничтожить еще на подлете к населенным пунктам, благодаря чему инфраструктура и жители остаются в безопасности. Глава региона отметил, что из-за угрозы безопасности в отдельных муниципалитетах временно отключен мобильный интернет.
