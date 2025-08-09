Суд начал банкротство российской дочки Microsoft

Суд начал процедуру банкротства российской дочерней компании Microsoft
Суд начал процедуру банкротства российской дочерней компании Microsoft ООО «Майкрософт Рус». Об этом пишет РБК.

«Компания инициировала свое банкротство 30 мая, обратившись в суд с заявлением», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что корпорация Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации ООО «Майкрософт Рус».

В течение 2025 года к дочерней компании было предъявлено четыре судебных иска на общую сумму 110 миллионов рублей. Для сравнения: за весь 2023 год российские организации подали к этому юрлицу иски на сумму 170 миллионов рублей, за 2024 год — на 26,6 миллиона рублей, а за 2022 год — на 34,7 миллиона рублей.

