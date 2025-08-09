Суд начал банкротство российской дочки Microsoft

Суд начал процедуру банкротства российской дочерней компании Microsoft ООО «Майкрософт Рус». Об этом пишет РБК.
«Компания инициировала свое банкротство 30 мая, обратившись в суд с заявлением», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что корпорация Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации ООО «Майкрософт Рус».
В течение 2025 года к дочерней компании было предъявлено четыре судебных иска на общую сумму 110 миллионов рублей. Для сравнения: за весь 2023 год российские организации подали к этому юрлицу иски на сумму 170 миллионов рублей, за 2024 год — на 26,6 миллиона рублей, а за 2022 год — на 34,7 миллиона рублей.
