08 августа 2025

Челябинск и Могилев стали городами-побратимами

Россию и Беларусь связывает давняя дружба
Россию и Беларусь связывает давняя дружба Фото:

Челябинск и Могилев установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение подписано 9 августа в рамках официального визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Республику Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба администрации город. Документ скрепили подписями председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков и глава Челябинска Алексей Лошкин.

«Наши города объединяет история, которая уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами», — приводит пресс-служба слова Алексея Лошкина.

Он отметил, что взаимодействие между Россией и Республикой Беларусь основывается на дружеских отношениях, взаимном доверии и прозрачности. Именно это, по его словам, способствует эффективному развитию сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах. Данных принципов стороны намерены придерживаться и при установлении побратимских связей.

Ранее, в мае 2025 года, Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью Беларуси, охватывающее широкий спектр направлений. В их числе — промышленность, сельское хозяйство и культура.

Как URA.RU писало ранее, делегация Челябинской области прибыла с визитом в Беларусь. Целью визита является укрепление сотрудничества между регионом и Республикой Беларусь в экономической, культурной и социальной областях.

Подписи в договоре поставили председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков (слева) и глава Челябинска Алексей Лошкин (справа)
Подписи в договоре поставили председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков (слева) и глава Челябинска Алексей Лошкин (справа)
Фото:

