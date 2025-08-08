Челябинск и Могилев стали городами-побратимами

Челябинск и Могилев установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение подписано 9 августа в рамках официального визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Республику Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба администрации город. Документ скрепили подписями председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков и глава Челябинска Алексей Лошкин.
«Наши города объединяет история, которая уходит корнями глубоко в прошлое, отражая общие испытания, победы и достижения, укрепляя братство и взаимное уважение между народами», — приводит пресс-служба слова Алексея Лошкина.
Он отметил, что взаимодействие между Россией и Республикой Беларусь основывается на дружеских отношениях, взаимном доверии и прозрачности. Именно это, по его словам, способствует эффективному развитию сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах. Данных принципов стороны намерены придерживаться и при установлении побратимских связей.
Ранее, в мае 2025 года, Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью Беларуси, охватывающее широкий спектр направлений. В их числе — промышленность, сельское хозяйство и культура.
Как URA.RU писало ранее, делегация Челябинской области прибыла с визитом в Беларусь. Целью визита является укрепление сотрудничества между регионом и Республикой Беларусь в экономической, культурной и социальной областях.
