ВСУ массово атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция

Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 10 августа. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Известно о закрытии аэропортов Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Последние новости об атаке дронов на регионы РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.
03:27 Красный уровень угрозы «Атака БПЛА» объявлен на всей территории Липецкой области. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона Игоря Артамонова.
03:14 В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы «Атака БПЛА» для города Липецка, Липецкого муниципального округа, а также Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского муниципальных районов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
03:12 В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Для обеспечения безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. В случае необходимости жителям следует звонить по номеру экстренных служб 112. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
03:09 В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы «Атака БПЛА» для города Ельца, Елецкого, Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Соответствующее предупреждение опубликовал глава региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
03:07 В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
