09 августа 2025

ВСУ массово атаковали регионы России, закрываются аэропорты: онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опасность атаки БПЛА объявили сразу в нескольких регионах России
Опасность атаки БПЛА объявили сразу в нескольких регионах России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 10 августа. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Известно о закрытии аэропортов Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Последние новости об атаке дронов на регионы РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.

03:27 Красный уровень угрозы «Атака БПЛА» объявлен на всей территории Липецкой области. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона Игоря Артамонова.

03:14 В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы «Атака БПЛА» для города Липецка, Липецкого муниципального округа, а также Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского муниципальных районов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.

03:12 В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Для обеспечения безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. В случае необходимости жителям следует звонить по номеру экстренных служб 112. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

03:09 В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы «Атака БПЛА» для города Ельца, Елецкого, Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Соответствующее предупреждение опубликовал глава региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале.

03:07 В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 10 августа. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. Известно о закрытии аэропортов Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Последние новости об атаке дронов на регионы РФ — в онлайн-трансляции URA.RU. 03:27 Красный уровень угрозы «Атака БПЛА» объявлен на всей территории Липецкой области. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона Игоря Артамонова. 03:14 В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы «Атака БПЛА» для города Липецка, Липецкого муниципального округа, а также Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского муниципальных районов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале. 03:12 В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Для обеспечения безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. В случае необходимости жителям следует звонить по номеру экстренных служб 112. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале. 03:09 В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы «Атака БПЛА» для города Ельца, Елецкого, Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Соответствующее предупреждение опубликовал глава региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале. 03:07 В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...