Силы ПВО отражают атаку беспилотников в нескольких регионах РФ: карта атак БПЛА

Вражеские беспилотники вновь атаковали российские регионы этой ночью. В ряде территорий была объявлена воздушная опасность, включая Липецкую область, Краснодарский край, Пензенскую область, Кабардино-Балкарию и другие. Не обошлось и без пострадавших — в Саратовской области губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о раненых и, предварительно, одном погибшем. В Воронежской области обломки дрона угодили в жилой частный дом. Какие российские территории подверглись ударам — в карте URA.RU.
Повреждения и другие последствия атаки на Саратовскую область
Украинские беспилотники ночью 10 августа атаковали Саратовскую область, в результате чего было повреждено промышленное предприятие. Также в жилом доме были обнаружены обломки дрона и там, по предварительным данным, погиб один человек.
Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что экстренные службы работают на месте. Все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы и сейчас они размещены на территории близлежащей школы. При этом губернатор не уточнил, где именно произошел удар дрона.
Через несколько часов он сообщил о снятии угрозы атаки БПЛА. Бусаргин подтвердил информацию о погибшем человеке. Он также дополнил, что из-за падения обломков в одном из дворов были эвакуированы жители трех многоквартирных домов. В части квартир из-за удара дрона выбило окна. Также сообщается о повреждении нескольких автомобилей.
По словам губернатора, первые сообщения о возможности атаки поступили около 03:00 по московскому времени. Тогда же были приведены в готовность все экстренные службы, а жителей предупредили через систему оповещения о необходимости соблюдать меры предосторожности при срабатывании сирен. В течение ночи поступали сообщения о беспилотной опасности от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
На фоне атаки в аэропорту Гагарин в Саратове временно вводились ограничения на прием и отправку рейсов. Эта мера действовала примерно два часа — с 03:00 до 05:00 по местному времени, сообщили в Росавиации. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Белгородская область
Власти Белгородской области объявили беспилотную опасность в регионе еще вечером 9 августа. Спустя чуть более трех часов губернатор региона Вячеслав Гладков объявил о снятии режима. Глава не уточнил подробностей.
Краснодарский край
В Крымском районе Краснодарского края ночью 10 августа вновь прозвучали сирены из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале после полуночи. По его словам, на территории района действует сигнал «Беспилотная опасность».
«Когда звучит сирена — это предупреждение о том, что БПЛА замечены над территорией Крымского района. Однократное включение сирены — получен сигнал „Беспилотная опасность“, многократное — при атаке БПЛА», — пояснил Лесь.
Власти Крымского района рекомендовали жителям при срабатывании сирен оставаться дома, держаться подальше от окон и стен, а также не пользоваться лифтами. Если сигнал тревоги застал на улице, следует укрыться в здании без окон или спрятаться за массивными конструкциями, а при нахождении в автомобиле — немедленно его покинуть и найти укрытие.
Кроме того, запрещается публиковать в социальных сетях фото и видео БПЛА или работы систем ПВО и экстренных служб для исключения утечки информации. Решение о выходе на работу принимается индивидуально с учетом указаний работодателя, а по вопросам работы школ и детских садов родители получают оперативные уведомления в чатах.
Липецкая область
В Липецкой области в ночь на 10 августа был введен и впоследствии отменен красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном telegram-канале.
По словам главы области, сначала режим воздушной опасности был установлен на всей территории региона. В течение ночи красный уровень угрозы объявлялся по отдельным муниципальным образованиям — сначала для Ельца и ряда прилегающих районов, затем для Липецка и соседних муниципалитетов.
В 3:24 губернатор проинформировал о распространении максимального уровня тревоги уже на всю территорию Липецкой области. В дальнейшем, к шести утра, руководство региона сообщило об отмене всех ранее введенных ограничений. Власти проинформировали жителей о снятии как красного, так и желтого уровней опасности. По данным губернатора, дополнительных инцидентов или ущерба зафиксировано не было.
Воронежская область
В ночь на 10 августа в Воронежской области, включая Лискинский и Острогожский районы, также была объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА. За ночь в регионе обнаружили до десяти дронов. Зафиксированы незначительные повреждения — обломки дрона попали в жилой частный дом. Пострадавших нет. К 7:00 (мск) губернатор Александр Гусев сообщил об отмене угрозы на территории всей территории.
Смоленская область
Глава Смоленской области Василий Анохин также сообщил об отражении средствами ПВО дрона в своем регионе. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Тульская область
В ночь на 10 августа средства ПВО России в регионе были уничтожены шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет, как и повреждений объектов. Однако опасность атак БПЛА по-прежнему сохраняется, меры безопасности в регионе продолжают действовать.
Ростовская область
Силы противовоздушной обороны России ночью успешно отразили воздушную атаку в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В результате атаки никто не пострадал. О разрушениях также не сообщалось.
Пензенская область
В Пензенской области ночью также был введен режим «Беспилотная опасность». В регионе также для соблюдения безопасности был временно ограничен мобильный интернет. Спустя несколько часов режим был отменен, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Татарстан и Северная Осетия
В Татарстане в 5:43 (мск) утра был введен режим «Беспилотная опасность». Об отмене режима пока не сообщалось. В Северной Осетии же к семи утра (мск), наоборот, сообщили об отмене опасности. Об этом писал глава Республики Сергей Меняйло.
Где еще отменили опасность
Беспилотную опасность также отменили в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Пензенской области. Об этом официальные представители регионов написали в своих telegram-каналах. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло к семи утра (мск) также сообщил об отмене опасности.
