09 августа 2025
08 августа 2025

На Ямале простились с бойцом, отдавшим жизнь за Родину в зоне СВО. Фото

У бойца осталась супруга и дети
У бойца осталась супруга и дети

В Шурышкарском районе (ЯНАО) 9 августа в последний путь проводили бойца Виталия Шульгина. Он служил в зоне СВО и погиб при выполнении боевых задач. Трагическую новость в соцсети сообщил глава района Олег Попов.

«Проводили в последний путь бойца Виталия Шульгина. Он погиб 20 июля, до конца оставаясь верным своему воинскому долгу», — сообщил мэр в telegram-канале.

Боец родился в Республике Коми, но долгое время жил на Ямале. В последний путь его пришли проводить супруга, дети и внуки, а также близкие и знакомые. Олег Попов также присутствовал на церемонии.

