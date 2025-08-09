У бойца осталась супруга и дети
В Шурышкарском районе (ЯНАО) 9 августа в последний путь проводили бойца Виталия Шульгина. Он служил в зоне СВО и погиб при выполнении боевых задач. Трагическую новость в соцсети сообщил глава района Олег Попов.
«Проводили в последний путь бойца Виталия Шульгина. Он погиб 20 июля, до конца оставаясь верным своему воинскому долгу», — сообщил мэр в telegram-канале.
Боец родился в Республике Коми, но долгое время жил на Ямале. В последний путь его пришли проводить супруга, дети и внуки, а также близкие и знакомые. Олег Попов также присутствовал на церемонии.
