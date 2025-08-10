В субботу европейские лидеры выразили одобрение намерению президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, целью которых является прекращение конфликта на Украине. Об этом пишут иностранные СМИ.
«Европейские лидеры приветствовали в субботу планы президента США Дональда Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу прекращения конфликта в Украине», — указано в материале Reuters. Также сообщается, что, по словам Трампа, сделка может включать обмен территорий в интересах как Украины, так и России.
Ранее лидеры Евросоюза предлагали использовать нынешнюю линию соприкосновения в Украине в качестве основы для будущих переговоров по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.