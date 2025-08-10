Reuters: европейские лидеры поприветствовали встречу Путина и Трампа на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры ЕС поприветствовали встречу лидеров США и РФ, указано в материале
Лидеры ЕС поприветствовали встречу лидеров США и РФ, указано в материале Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

В субботу европейские лидеры выразили одобрение намерению президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, целью которых является прекращение конфликта на Украине. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Европейские лидеры приветствовали в  субботу планы президента США Дональда Трампа встретиться с  президентом России Владимиром Путиным по  вопросу прекращения конфликта в  Украине», — указано в материале Reuters. Также сообщается, что, по словам Трампа, сделка может включать обмен территорий в интересах как Украины, так и России.

Ранее лидеры Евросоюза предлагали использовать нынешнюю линию соприкосновения в Украине в качестве основы для будущих переговоров по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В субботу европейские лидеры выразили одобрение намерению президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, целью которых является прекращение конфликта на Украине. Об этом пишут иностранные СМИ. «Европейские лидеры приветствовали в  субботу планы президента США Дональда Трампа встретиться с  президентом России Владимиром Путиным по  вопросу прекращения  конфликта в  Украине», — указано в материале Reuters. Также сообщается, что, по словам Трампа, сделка может включать обмен территорий в интересах как Украины, так и России. Ранее лидеры Евросоюза предлагали использовать нынешнюю линию соприкосновения в Украине в качестве основы для будущих переговоров по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...