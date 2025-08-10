Путин сообщил президенту Таджикистана о результатах переговорного процесса с США

Президент России Владимир Путин 10 августа провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и сообщил ему о результатах переговоров с США. Об этом рассказали в пресс-службе президента республики.
«Путин созвонился с Рахмоном, сообщил о результатах переговорного процесса с США», — заявили ТАСС в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что по результатам переговоров президент Таджикистана выразил поддержку стремлениям сторон к поиску мирных решений для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились лично встретиться и провести переговоры 15 августа на Аляске, чтобы обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Информацию подтвердили представители обеих стран. Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на встречу, что, по данным СМИ, вызвало у него обеспокоенность. В Верховной раде предполагают, что Зеленский может попытаться повлиять на проведение переговоров при поддержке европейских лидеров. Вопрос о возможном участии украинской стороны остается открытым — Дональд Трамп заявил о готовности к трехстороннему формату встречи. Подробнее — в материале URA.RU.
