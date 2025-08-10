В море в Одесской области взорвались мины, погибли три человека

Три человека погибли в результате взрывов мин на побережье Одесской области. Об этом сообщило украинские издание «24-й канал» со ссылкой на полицию региона.
«В результате двух взрывов во время купания погибли женщина и двое мужчин», — отмечается в сообщении полиции. Издание «Страна.ua» уточняет, что одна из мин сдетонировала на пляже в районе Затоки. По данным РБК-Украина, взрыв произошел примерно в 50 метрах от берега.
С 2022 года украинские военные устанавливали мины в Черном море, часть которых сносило штормом к побережью. Власти Одесской области призывают соблюдать запреты на купание из-за сохраняющейся минной опасности.
