Вечером 10 августа в западной части Турции произошло мощное землетрясение. Толчки были ощутимы в Стамбуле и ряде других городов региона. Стихия привела к обрушению зданий.
«Толчки ощущались на западе Стамбула. Они продолжались около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу», — передает TRT Haber. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в провинции Балыкесир, где полностью обрушилось здание в районе Сындыргы одноименного города.
Сильные подземные толчки также почувствовали жители Бурсы и Яловы. Местные спасательные службы сейчас обследуют завалы в пострадавших районах и выясняют точное число пострадавших.
Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
