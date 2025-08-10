10 августа 2025

В Турции прогремело землетрясение, повергшее жителей в шок. Видео

Землетрясение произошло на западе Турции и напугало местных жителей
Землетрясение произошло на западе Турции и напугало местных жителей Фото:

Вечером 10 августа в западной части Турции произошло мощное землетрясение. Толчки были ощутимы в Стамбуле и ряде других городов региона. Стихия привела к обрушению зданий.

«Толчки ощущались на западе Стамбула. Они продолжались около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу», — передает TRT Haber. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в провинции Балыкесир, где полностью обрушилось здание в районе Сындыргы одноименного города.

Сильные подземные толчки также почувствовали жители Бурсы и Яловы. Местные спасательные службы сейчас обследуют завалы в пострадавших районах и выясняют точное число пострадавших.

Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

