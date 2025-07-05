В Стамбуле произошло землетрясение

Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле,
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
"В западной Турции 5 июля в 11:24 на глубине девяти километров произошло землетрясение", — об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Пострадавших нет.
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