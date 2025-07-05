В Стамбуле произошло землетрясение

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Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле,
Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, Фото:

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"В западной Турции 5 июля в 11:24 на глубине девяти километров произошло землетрясение", — об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Пострадавших нет.

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. "В западной Турции 5 июля в 11:24 на глубине девяти километров произошло землетрясение", — об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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