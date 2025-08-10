Генерал Ирана вспомнил ошибку Зеленского, говоря об Алиеве и Пашиняне

Заместитель начальника политического управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Ядолла Джавани, отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, полагаясь на Соединенные Штаты, повторили ту же ошибку, которую ранее допустил Владимир Зеленский. Об этом сообщают иранские СМИ.
«Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок. Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка», — приводит слова генерала издание Kayhan.
Генерал подчеркнул, что планы США по усилению влияния на северных границах Ирана не будут реализованы. Он отметил, что Исламская Республика намерена всеми доступными средствами обеспечивать свою безопасность и препятствовать реализации проекта «Зангезур», который, по мнению Тегерана, угрожает стабильности в регионе.
Проект «Зангезур» предусматривает создание транспортного коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти уже заявлял, что Тегеран выступает против его создания, опасаясь усиления влияния США и НАТО в регионе. После договоренности Армении и Азербайджана о восстановлении транспортных связей при посредничестве США Иран неоднократно подчеркивал свою обеспокоенность геополитическими изменениями и настаивал на использовании альтернативных маршрутов через свою территорию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.