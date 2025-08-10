В Сургуте пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание в квартире

В Сургуте (ХМАО) утром произошел пожар в квартире на улице Крылова. Пожарным на ликвидацию возгорания потребовались считанные минуты, сообщает пресс-служба МЧС.
«В 9:58 поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Крылова. Обстановка на момент прибытия 1-го подразделения: наблюдался густой черный дым с балкона многоквартирного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В 10:11 пожар на площади два квадратных метра был ликвидирован. По предварительной информации органов дознания, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) вечером 9 августа загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Садовой. Как сообщили власти города в соцсети, здание расселено — в нем никто не живет.
