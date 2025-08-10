10 августа 2025
09 августа 2025

В Сургуте пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте на Крылова горела квартира
В Сургуте на Крылова горела квартира Фото:

В Сургуте (ХМАО) утром произошел пожар в квартире на улице Крылова. Пожарным на ликвидацию возгорания потребовались считанные минуты, сообщает пресс-служба МЧС.

«В 9:58 поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Крылова. Обстановка на момент прибытия 1-го подразделения: наблюдался густой черный дым с балкона многоквартирного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 10:11 пожар на площади два квадратных метра был ликвидирован. По предварительной информации органов дознания, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) вечером 9 августа загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Садовой. Как сообщили власти города в соцсети, здание расселено — в нем никто не живет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) утром произошел пожар в квартире на улице Крылова. Пожарным на ликвидацию возгорания потребовались считанные минуты, сообщает пресс-служба МЧС. «В 9:58 поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Крылова. Обстановка на момент прибытия 1-го подразделения: наблюдался густой черный дым с балкона многоквартирного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства. В 10:11 пожар на площади два квадратных метра был ликвидирован. По предварительной информации органов дознания, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) вечером 9 августа загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Садовой. Как сообщили власти города в соцсети, здание расселено — в нем никто не живет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...