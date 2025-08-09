09 августа 2025
08 августа 2025

В городе ХМАО горит расселенный многоквартирный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На тушение съехались все пожарные расчеты
На тушение съехались все пожарные расчеты Фото:

В Югорске (ХМАО) вечером 9 августа загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Садовой. Как сообщили власти города в соцсети, здание расселено – в нем никто не живет.

Горит кровля и второй этаж здания
Горит кровля и второй этаж здания
Фото:

«В Югорске на улице Садовой, дом 78, произошло возгорание двухэтажного расселенного дома», — сообщается в telegram-канале мэрии. Пожар произошел вечером 9 августа.

Уточняется, что на место происшествия съехались все пожарные подразделения. Проводится ликвидация возгорания. Судя по кадрам, пожар охватил крышу и второй этаж здания. Информация о пострадавших не уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югорске (ХМАО) вечером 9 августа загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Садовой. Как сообщили власти города в соцсети, здание расселено – в нем никто не живет. «В Югорске на улице Садовой, дом 78, произошло возгорание двухэтажного расселенного дома», — сообщается в telegram-канале мэрии. Пожар произошел вечером 9 августа. Уточняется, что на место происшествия съехались все пожарные подразделения. Проводится ликвидация возгорания. Судя по кадрам, пожар охватил крышу и второй этаж здания. Информация о пострадавших не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...