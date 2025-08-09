На тушение съехались все пожарные расчеты
В Югорске (ХМАО) вечером 9 августа загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Садовой. Как сообщили власти города в соцсети, здание расселено – в нем никто не живет.
Горит кровля и второй этаж здания
«В Югорске на улице Садовой, дом 78, произошло возгорание двухэтажного расселенного дома», — сообщается в telegram-канале мэрии. Пожар произошел вечером 9 августа.
Уточняется, что на место происшествия съехались все пожарные подразделения. Проводится ликвидация возгорания. Судя по кадрам, пожар охватил крышу и второй этаж здания. Информация о пострадавших не уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!